Ученый Бернс заявил, что в апреле Солнце столкнется с крупной кометой

Американский геолог Бернс заявил, что в ближайшие месяцы Солнце столкнется с огромным обломком крупной кометы.

Геолог из США Стефан Бернс заявил, что в ближайшие месяцы Солнце столкнется с кометой, узнал из канала ученого в социальной сети X* aif.ru.

«В апреле возможно столкновение Солнца с крупным фрагментом кометы…», — написал исследователь.

Ранее другой американский ученый — Дрю Досс — заявлял, что это столкновение возможно с объектом C/2026 A1 (MAPS), поведением которого обеспокоены астрономы.

По его словам, перед тем, как врезаться в Солнце, комета может устроить настоящее «световое шоу», которое земляне смогут увидеть даже при дневном свете.

Кроме того, эксцентриситет (величина, характеризующая степень отклонения кривой второго порядка (эллипса, гиперболы, параболы) от окружности) C/2026 A1 говорит о том, что объект может быть межзвездным.

Ранее ученые разгадали, откуда на астероиде возрастом 4,6 млрд лет молекулы жизни.

*Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.

