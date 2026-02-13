Около 25 троллейбусных маршрутов остановилось в Минске утром 13 февраля. Подробности озвучили в пресс-службе государственного предприятия «Минсктранс».
С 05.43 до 07.07 троллейбусы № 13 и 77 остановились на улице Скрипникова, 44 в направлении улицы Притыцкого. Причина — повреждение контактной сети. Движение было организовано по улицам Сухаревская, Шаранговича, Горецкого, Лобанка.
С 06.25 на проспекте Пушкина и улице Ольшевского по названной причине было остановлено движение троллейбусов № 10, 14, 39, 47, 58, 77 во всех направлениях. Названный общественный транспорт (речь идет про маршруты № 4, 7, 9, 13, 14, 44, 58) с 06.26 остановился на улице Кальварийской, 27.
Повреждение контактной сети также произошло с 06.29 на улице Уманской в направлении проспекта Дзержинского (троллейбусы № 8, 31, 47). А с 07.19 — на проспекте Дзержинского и улице Гурского (маршруты троллейбусов № 8, 31, 39, 47, 53).
С 06.26 до 07.54 на проспекте Дзержинского и улице Алибегова в обоих направлениях по причине повреждения контактной сети остановили троллейбусы № 10, 25, 32, 36, 64.
С 06.38 по такой же причине на улице Максима Богдановича (остановка "Никитина) в обоих направлениях остановились троллейбусы № 34, 46, 53. С 06.44 подобное случилось и на проспекте Пушкина, улице Притыцкого. Указаны маршруты троллейбусов № 10, 39, 47, 77.
С 07.22 на улице Чкалова (речь идет про остановку «Гостиница Спутник») в сторону улицы Могилевской остановились троллейбусы № 19, 27, 59. С 07.24 это же случилось и на улице Максима Богдановича, площади Бангалор (маршруты № 37, 53).
