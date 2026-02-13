Ричмонд
Водонапорная башня обрушилась в селе Седельниково из-за халатности

Ответственным лицам может грозить уголовный срок.

Источник: Комсомольская правда

Следственное управление СК России по Омской области возбудило уголовное дело по части 1 статьи 293 УК РФ (халатность) после обрушения водонапорной башни в селе Седельниково. Инцидент произошел в ночь с 9 на 10 февраля 2026 года.

По предварительным данным следствия, причиной аварии стала длительная эксплуатация сооружения без надлежащего технического обслуживания. Обрушение повлекло полное отключение водоснабжения для жителей села, а также для местной школы и детского сада. Восстановление подачи воды заняло два дня.

Следователи установили, что работники администрации сельского поселения допустили халатность при организации контроля за состоянием объекта жизнеобеспечения.

В настоящее время проводится комплекс следственных действий для установления конкретных должностных лиц, ответственных за содержание водонапорной башни, а также точных причин и обстоятельств аварии.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа до 120 тысяч рублей, обязательных работ до 360 часов либо лишения свободы на срок до двух лет. По результатам проверки будет принято процессуальное решение о привлечении виновных к уголовной ответственности.

