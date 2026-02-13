У депутата Госдумы из Башкирии арестовали активы на миллиарды: также ему запретили уезжать из России

По данным Генпрокуратуры, в период с 1999 по 2003 год Шайхутдинов, занимая пост руководителя ГУП «Главное агентство воздушных сообщений», организовал серию сделок, в результате которых функции и имущество государственного предприятия перешли в частные структуры, подконтрольные ему. Став депутатом в 2003 году, он, по версии надзорного органа, сохранил влияние на бизнес и использовал статус для его развития и личного обогащения.