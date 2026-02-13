У депутата Госдумы из Башкирии арестовали активы на миллиарды: также ему запретили уезжать из России

Никулинский районный суд Москвы принял обеспечительные меры в отношении имущества депутата Госдумы из Башкирии Рифата Шайхутдинова и его супруги. Как сообщает информационное агентство «Башинформ», парламентарию также запрещено покидать страну. Предварительное заседание по иску Генпрокуратуры назначено на 18 февраля.
Надзорное ведомство требует обратить в доход государства активы, которые, по версии следствия, были незаконно приобретены в результате теневого контроля над группой компаний «Сирена-трэвел». Эта структура владеет системами бронирования авиабилетов крупнейших российских авиакомпаний.
По данным Генпрокуратуры, в период с 1999 по 2003 год Шайхутдинов, занимая пост руководителя ГУП «Главное агентство воздушных сообщений», организовал серию сделок, в результате которых функции и имущество государственного предприятия перешли в частные структуры, подконтрольные ему. Став депутатом в 2003 году, он, по версии надзорного органа, сохранил влияние на бизнес и использовал статус для его развития и личного обогащения.
Общая стоимость активов ГК «Сирена-трэвел» оценивается в 35 миллиардов рублей, ежегодная прибыль — около 8,5 миллиарда. Сверхдоходы, как полагает следствие, выводились через вложения в бизнес семьи.
В случае удовлетворения иска у Шайхутдиновых изымут: элитную квартиру депутата площадью 433 квадратных метров в Петергофе, два дома его супруги в Новой Москве (859 и 216,9 «квадратов»), а также земельные участки, нежилые постройки и другое имущество.
