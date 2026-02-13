В МВД заявили о возможности восстановления данных с фото «закрашенной» карты

Отправка фотографии банковской карты с закрашенным номером может привести к утечке данных и последующим мошенническим действиям. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МВД.
В киберполиции указали, что пользователи часто переоценивают возможности фоторедакторов. По данным ведомства, в отдельных случаях исходную информацию на снимке можно частично восстановить.
Как пояснили в МВД, инструменты редактирования не всегда обеспечивают полную непрозрачность изображения. Кроме того, существуют программы, позволяющие извлекать скрытые фрагменты. В ряде приложений могут сохраняться промежуточные версии снимков, содержащие первоначальные данные.
В ведомстве предупредили, что передача подобных изображений третьим лицам может обернуться серьезными последствиями.
Ранее профессор кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Г. В. Плеханова Михаил Гордиенко заявлял, что особую осторожность следует проявлять и при получении анонимных переводов. По его словам, такие операции могут быть связаны с мошенническими схемами, в том числе с легализацией денежных средств.
