Песков: Для развития МАХ полезны конкуренты

Председатель «Справедливой России» и депутат Государственной думы Сергей Миронов назвал «идиотами» и «мерзавцами» тех, кто замедлил работу мессенджера Telegram в России. Он добавил, что те люди, которые причастны к ограничениям, должны отправиться в зону специальной военной операции.