Песков: Для развития МАХ полезны конкуренты

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в пятницу, 13 февраля, заявил, что работа иностранных мессенджеров может быть полезной для развития отечественного сервиса МАХ в условиях конкуренции.
По его словам, было бы лучше, если бы все иностранные мессенджеры выполняли требования законодательства и создавали здоровую конкуренцию национальному сервису. Это, отметил Песков, принесло бы пользу развитию российского мессенджера.
— Но закон есть закон, и все компании должны его выполнять, — цитирует представителя Кремля ТАСС.
Кроме того, Песков заявил, что именно в ведении Роскомнадзора находится дальнейшая судьба мессенджера Telegram в России, так что все вопросы насчет перспективы полной блокировки платформы необходимо направлять ведомству.
Председатель «Справедливой России» и депутат Государственной думы Сергей Миронов назвал «идиотами» и «мерзавцами» тех, кто замедлил работу мессенджера Telegram в России. Он добавил, что те люди, которые причастны к ограничениям, должны отправиться в зону специальной военной операции.