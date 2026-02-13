Огромный смайлик сформировался из активных областей на Солнце

На поверхности Солнца зафиксировали необычную конфигурацию активных областей. На сделанных учеными снимках можно увидеть два ярко выраженных участка образовали «глаза» гигантского смайлика диаметром около 1,5 миллиона километров. Об этом пишет официальный Telegram-канал Института космических исследований РАН (ИКИ РАН).
По данным специалистов, вспышечная активность, как и прогнозировалось, резко снижается после ухода активной области 4366 за солнечный горизонт. В настоящий момент на диске светила остаются лишь две активные области, которые и формируют «улыбающийся» рисунок. При этом ни в одной из них не наблюдается значительных запасов энергии.
Фото: Институт космических исследований РАН (ИКИ РАН).
За последние 12 часов на Солнце не зарегистрировано ни одной вспышки — даже самой слабой. Пока, по оценкам ученых, предпосылок для возобновления активности не просматривается.
«Главной интригой является, упадет ли до конца недели индекс активности до полного нуля или все же оттолкнется», — отмечается в сообщении.
Ученые напоминают, что последний раз нулевая солнечная активность фиксировалась в апреле 2024 года. Однако уже спустя месяц произошел один из самых мощных всплесков за всю историю наблюдений, сопровождавшийся сильнейшей за последние 20 лет магнитной бурей высшего уровня на Земле.
Накануне на Солнце вновь начали массово формироваться гигантские протуберанцы — масштабные выбросы плазмы протяженностью в сотни тысяч километров. В 2024 году уже наблюдался период повышенной активности, когда такие структуры формировались в большом количестве и иногда отрывались сразу по несколько за короткий промежуток времени.