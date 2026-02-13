Огромный смайлик сформировался из активных областей на Солнце

По данным специалистов, вспышечная активность, как и прогнозировалось, резко снижается после ухода активной области 4366 за солнечный горизонт. В настоящий момент на диске светила остаются лишь две активные области, которые и формируют «улыбающийся» рисунок. При этом ни в одной из них не наблюдается значительных запасов энергии.