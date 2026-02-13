Скончался обладатель «Грэмми» и выдающийся интерпретатор Баха Гельмут Риллинг

В Германии на 93-м году жизни скончался дирижер и педагог Гельмут Риллинг. Об этом сообщает вещательная корпорация SWR.
Риллинг считался одним из крупнейших исследователей и популяризаторов наследия Иоганна Себастьяна Баха. В 1950−60-х годах он основал Гехингенский хор и камерный оркестр Bach Collegium Stuttgart, с которыми исполнял произведения композитора в Европе, Азии, Латинской Америке, США и Канаде.
Маэстро также стоял у истоков Баховского фестиваля в Орегоне, Международной академии имени Баха в Штутгарте и молодежного ансамбля, специализирующегося на барочной музыке.
Он сотрудничал с ведущими оркестрами мира, включая Венский и Нью-Йоркский филармонические оркестры, симфонический оркестр NHK в Японии, а также Израильский филармонический оркестр. Помимо барочной музыки, дирижер занимался популяризацией хоровых произведений эпохи романтизма и современных сочинений, заказывая новые работы композиторам.
За вклад в музыкальное искусство Риллинг был удостоен премии имени Герберта фон Караяна, «Грэмми» и награды ECHO Klassik Немецкой академии звукозаписи.
