Скончался обладатель «Грэмми» и выдающийся интерпретатор Баха Гельмут Риллинг

Риллинг считался одним из крупнейших исследователей и популяризаторов наследия Иоганна Себастьяна Баха. В 1950−60-х годах он основал Гехингенский хор и камерный оркестр Bach Collegium Stuttgart, с которыми исполнял произведения композитора в Европе, Азии, Латинской Америке, США и Канаде.