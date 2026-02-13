Ричмонд
-1°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Скончался обладатель «Грэмми» и выдающийся интерпретатор Баха Гельмут Риллинг

В Германии на 93-м году жизни скончался дирижер и педагог Гельмут Риллинг.

В Германии на 93-м году жизни скончался дирижер и педагог Гельмут Риллинг. Об этом сообщает вещательная корпорация SWR.

Риллинг считался одним из крупнейших исследователей и популяризаторов наследия Иоганна Себастьяна Баха. В 1950−60-х годах он основал Гехингенский хор и камерный оркестр Bach Collegium Stuttgart, с которыми исполнял произведения композитора в Европе, Азии, Латинской Америке, США и Канаде.

Маэстро также стоял у истоков Баховского фестиваля в Орегоне, Международной академии имени Баха в Штутгарте и молодежного ансамбля, специализирующегося на барочной музыке.

Он сотрудничал с ведущими оркестрами мира, включая Венский и Нью-Йоркский филармонические оркестры, симфонический оркестр NHK в Японии, а также Израильский филармонический оркестр. Помимо барочной музыки, дирижер занимался популяризацией хоровых произведений эпохи романтизма и современных сочинений, заказывая новые работы композиторам.

За вклад в музыкальное искусство Риллинг был удостоен премии имени Герберта фон Караяна, «Грэмми» и награды ECHO Klassik Немецкой академии звукозаписи.

Читайте также: Банк может остановить перевод и заблокировать счет из-за одного комментария.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше