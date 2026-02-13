США начали нести потери в операциях по борьбе с наркокартелями: десантник с корабля Iwo Jima выпал за борт

Первый американский военнослужащий, который участвовал в операции по борьбе с наркотрафиком в районе Карибского бассейна, признан погибшим. Об этом сообщаеттелеканал CBS.
Погибший был десантником с корабля Iwo Jima. Мужчина выпал за борт 7 февраля. Его поиски продолжались 72 часа, но успехом не увенчались. После этого военнослужащего признали погибшим. В настоящее время останавливаются все обстоятельства падения.
В октябре прошлого года президент США Дональд Трамп пришёл к выводу, что Америка вовлечена в «вооружённый конфликт» с наркокартелями, которые его команда считает террористическими организациями.
Тогда министр войны США Пит Хегсет сказал, что по приказу президента Дональда Трампа американские военные три раза атаковали корабли, которые занимаются перевозкой наркотиков в восточной части Тихого океана.