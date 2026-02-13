В Ростовской области в марте проведут противопаводковые учения

Глава донского региона доложил, что к возможным осложнениям гидрологической обстановки в области подготовлены превентивные меры. За ситуацией на водоемах следит разветвленная сеть мониторинга, объединяющая три десятка гидрологических постов, четверть сотни автоматических датчиков и видеокамеры аппаратно-программного комплекса «Безопасный город». Спасательные и коммунальные службы, а также системы оповещения населения находятся в режиме постоянной готовности. В распоряжении дежурных сил имеются порядка 1800 человек, почти 1300 машин спецтехники и свыше 150 плавсредств. Для возможной эвакуации населения подготовлены 73 пункта временного размещения, способные единовременно принять более пяти тысяч человек.