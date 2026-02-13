В Ростовской области в марте проведут противопаводковые учения

В Ростовской области в марте состоятся специальные учения, направленные на отработку действий в период паводков. Планы по проведению мероприятий озвучил губернатор Юрий Слюсарь на совещании в Ростове под председательством полпреда Президента РФ в ЮФО Владимира Устинова.
Глава донского региона доложил, что к возможным осложнениям гидрологической обстановки в области подготовлены превентивные меры. За ситуацией на водоемах следит разветвленная сеть мониторинга, объединяющая три десятка гидрологических постов, четверть сотни автоматических датчиков и видеокамеры аппаратно-программного комплекса «Безопасный город». Спасательные и коммунальные службы, а также системы оповещения населения находятся в режиме постоянной готовности. В распоряжении дежурных сил имеются порядка 1800 человек, почти 1300 машин спецтехники и свыше 150 плавсредств. Для возможной эвакуации населения подготовлены 73 пункта временного размещения, способные единовременно принять более пяти тысяч человек.
При этом, как отметил губернатор со ссылкой на прогнозы метеорологов, серьезных паводковых рисков в регионе не ожидается: уровни воды в реках и приток в Цимлянское водохранилище прогнозируются ниже нормативных значений.
