Режиссер из Владивостока снял кино с голливудской звездой

Картина «Бочка» (18+), полностью снятая в Минске, собрала интернациональный актерский состав. Помимо звездного актера Тиля Швайгера, в ней задействованы швейцарский актер Филипп Рейнхард, российская актриса Ирина Кобзева и американец Нэйтан Пол-Коллис.
Примечательно, что сам Звонцов сообщал, что до последнего не верил в участие Швайгера в проекте. Но только когда увидел его на площадке, понял, что это — реальность. Ранее Швайгер отметился работой с Гаем Ричи, на сегодняшний день это крайний фильм в его биографии.
По сюжету подросток-пранкер приходит в себя в закрытой металлической бочке в заброшенном цеху. В том же помещении к столбу прикован его религиозный отец.
Алексей Звонцов родился во Владивостоке в 1986 году. Его путь в индустрии начался на местном телевидении: работал над студенческой передачей «Твое время» на базе ДВФУ, затем — в студии «Фаза», где режиссер снимал рекламу.
Также отметим, что в планах у владивостокского режиссера есть несколько сценариев, связанных с приморской столицей и Дальним Востоком. Он не исключает, что один из следующих проектов снимет во Владивостоке.