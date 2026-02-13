В Екатеринбург продолжают поступать новые уфимские троллейбусы

В Екатеринбург продолжают приезжать новые уфимские троллейбусы. Об этом сообщил telegram-канал «Екатеринбург. Главное», близкий к мэрии. Напомним, что в столицу Урала из Уфы приедет 50 новых троллейбусов.
— Нескончаемым потоком идут в Екатеринбург новые троллейбусы из Уфы. Со счету сбились уже. Вот ещё один пришёл под утро, — сообщил telegram-канал.
Отметим, что созданием экологически чистого общественного транспорта занимается Уфимский трамвайно-троллейбусный завод. Первые два троллейбуса модели УТТЗ-6241 отправились в Екатеринбург еще 2 февраля. «Горожанин», как назвали его разработчики, создан на базе МАЗ-203 и ранее не эксплуатировался на дорогах города.
Напомним, что в феврале для Екатеринбурга также закупят 50 новых трехсекционных трамваев.