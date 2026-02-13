В Екатеринбург продолжают поступать новые уфимские троллейбусы

Отметим, что созданием экологически чистого общественного транспорта занимается Уфимский трамвайно-троллейбусный завод. Первые два троллейбуса модели УТТЗ-6241 отправились в Екатеринбург еще 2 февраля. «Горожанин», как назвали его разработчики, создан на базе МАЗ-203 и ранее не эксплуатировался на дорогах города.