В Уфе будут перекрывать проезд под ж/д путями: всему виной сильные морозы

В Уфе из-за морозов будут перекрывать проезд под ж/д путями.

Источник: Комсомольская правда

В уфимском микрорайоне Шакша будут каждый день перекрывать движение под железнодорожными путями в створе улицы Шоссейной. Как сообщили в мэрии, ограничение будет действовать с 09:00 до 10:00.

Причина — сильные холода. Водопроводная труба, по которой идет вода из родника, промерзла, и из-за низких температур прочистить ее сейчас невозможно. Чтобы обеспечить безопасность и убрать наледь с проезжей части, каждый день в утренний час требуется закрывать участок.

Как только установится более теплая погода, специалисты проведут работы по восстановлению пропускной способности трубы, и движение возобновится в штатном режиме.

Городские службы просят жителей Шакши и гостей столицы с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее выбирать альтернативные маршруты.

