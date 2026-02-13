В Уфе будут перекрывать проезд под ж/д путями: всему виной сильные морозы

В уфимском микрорайоне Шакша будут каждый день перекрывать движение под железнодорожными путями в створе улицы Шоссейной. Как сообщили в мэрии, ограничение будет действовать с 09:00 до 10:00.
Причина — сильные холода. Водопроводная труба, по которой идет вода из родника, промерзла, и из-за низких температур прочистить ее сейчас невозможно. Чтобы обеспечить безопасность и убрать наледь с проезжей части, каждый день в утренний час требуется закрывать участок.
Как только установится более теплая погода, специалисты проведут работы по восстановлению пропускной способности трубы, и движение возобновится в штатном режиме.
Городские службы просят жителей Шакши и гостей столицы с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее выбирать альтернативные маршруты.
