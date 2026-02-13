Более 33 тысяч жителей Иркутской области сдали нормы ГТО в 2025 году

За 2025 год более 33 тысяч жителей Иркутской области сдали комплекс «Готов к труду и обороне». Из них 17962 человека получили золотой знак ГТО, 8142 — серебряный знак отличия, еще 7089 человек будут награждены бронзовым знаком. Об этом КП-Иркутск рассказали в пресс-службе правительства Приангарья.
— В пятерку лидеров по достижению показателей вошли: Жигаловский муниципальный округ, Тулун, Нижнеудинский район, Бодайбо и район, Саянск, — уточняется в сообщении.
В регионе больше всего ребят, которые успешно сдали нормативы ГТО на знаки отличия, это выпускники 16−17 лет. На втором месте по этому показателю стоят школьники 14−15 лет, а на третьем — ученики 8−9 лет. Прошлый год стал показательным в плане участия людей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья в сдаче нормативов ГТО. 153 человека успешно преодолели испытания и заслужили знаки отличия.