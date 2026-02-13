Более 33 тысяч жителей Иркутской области сдали нормы ГТО в 2025 году

В регионе больше всего ребят, которые успешно сдали нормативы ГТО на знаки отличия, это выпускники 16−17 лет. На втором месте по этому показателю стоят школьники 14−15 лет, а на третьем — ученики 8−9 лет. Прошлый год стал показательным в плане участия людей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья в сдаче нормативов ГТО. 153 человека успешно преодолели испытания и заслужили знаки отличия.