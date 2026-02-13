Ричмонд
-3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Во Флориде пройдет 7-й ежегодный Татарский хоккейный матч на Кубок «Кардәшлек»

Историческое событие для татарской диаспоры Америки пройдет 4 апреля во Флориде. Хоккеисты сборной татар США и сборной татар Канады сразятся за Кубок Кардәшлек на льду Тампа-Бэй. Об этом «Татар-информу» сообщил представитель татарской общины Тампы.

Источник: татарская община Северной Америки

По словам организаторов Кубок Кардәшлек (Кубок Братства) — главный трофей турнира, символизирующий дружбу и единство татарских общин по обе стороны границы. Это знаковое, 7-е по счету ежегодное мероприятие, организуемое татарской общиной, объединяет спортсменов из крупнейших городов континента: Монреаля, Торонто, Остина, Сан-Франциско, Нью-Йорка, Тампы, Майами, Вашингтона и Питтсбурга.

Это уникальная возможность для представителей татарской диаспоры собраться вместе, укрепить связи между общинами, отпраздновать дух командной игры, национальные традиции и сплоченность нашего сообщества.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше