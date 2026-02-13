Во Флориде пройдет 7-й ежегодный Татарский хоккейный матч на Кубок «Кардәшлек»

Историческое событие для татарской диаспоры Америки пройдет 4 апреля во Флориде. Хоккеисты сборной татар США и сборной татар Канады сразятся за Кубок Кардәшлек на льду Тампа-Бэй. Об этом «Татар-информу» сообщил представитель татарской общины Тампы.