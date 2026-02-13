Во Флориде пройдет 7-й ежегодный Татарский хоккейный матч на Кубок «Кардәшлек»

По словам организаторов Кубок Кардәшлек (Кубок Братства) — главный трофей турнира, символизирующий дружбу и единство татарских общин по обе стороны границы. Это знаковое, 7-е по счету ежегодное мероприятие, организуемое татарской общиной, объединяет спортсменов из крупнейших городов континента: Монреаля, Торонто, Остина, Сан-Франциско, Нью-Йорка, Тампы, Майами, Вашингтона и Питтсбурга.
Это уникальная возможность для представителей татарской диаспоры собраться вместе, укрепить связи между общинами, отпраздновать дух командной игры, национальные традиции и сплоченность нашего сообщества.