Какие переводы на карту лучше не трогать, объяснил эксперт

Это создает впечатление, что деньги на карте — часть повседневной рутины, и зачастую граждане относятся к ним как к обыденности, теряя бдительность, сообщает ИА DEITA.RU.
Однако, это опасная иллюзия, предупредил заслуженный юрист России Иван Соловьев в комментарии агентству «Прайм». Механизмы мошенничества в этой сфере становятся всё более изощренными и ловкими, а злоумышленники постоянно совершенствуют свои методы, чтобы обмануть доверчивых граждан и похитить их деньги.
Злоумышленники обладают значительным объёмом информации о своих потенциальных жертвах, что позволяет им разрабатывать сложные и убедительные схемы мошенничества. Зачастую, после того как на счет приходит определённая сумма, потенциальной жертве приходит телефонный звонок или сообщение в мессенджере.
В сообщении утверждается, что человек получил «подарок» или перевод по ошибке, и его просит выполнить ряд действий для «исправления ситуации». Обычно эта коммуникация идет по номеру телефона, связанного с получателем, и создаёт впечатление, что всё происходит в рамках легальной операции.
Особенно характерной чертой таких мошеннических схем является настойчивость злоумышленников. Они настойчиво требуют от жертвы раскрыть конфиденциальную информацию, такую как пароли или коды, или осуществить обратный перевод денежных средств.