Россиянам раскрыли, чем опасна отправка фото банковских карт с «закрашенными» личными данными

Отправка фотографий банковских карт с «закрашенными» личными данными может грозить опасностью, поскольку мошенники все равно могут получить к ней доступ. Об этом сообщили в МВД РФ.
«Многие уверены в том, что если “закрасить” данные на фотографии маркером в редакторе телефона, то информация будет надежно скрыта. На практике иногда данные все же можно восстановить», — отметили в ведомстве.
В сообщении подчеркнули, что не все графические инструменты позволяют достичь полной непрозрачности, а соответственно их возможно высветлить. Помимо этого, средства размытия (blur) также не удаляют данные с изображений, а только изменяют ее при помощи определенных алгоритмов. Таким образом в некоторых случаях появляется возможность ее декодировать.
Как писал сайт KP.RU, злоумышленники научились превращать телефоны россиян в свои банковские карты с помощью NFC. Преступная схема начинается с обычного звонка под бытовым предлогом. Аферисты в ходе диалога с потенциальной жертвой добиваются кода из СМС, чтобы получить доступ к «Госуслугам». А затем вновь связываются с жертвой и сообщают о якобы взломе аккаунта.