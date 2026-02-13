Россиянам раскрыли, чем опасна отправка фото банковских карт с «закрашенными» личными данными

В сообщении подчеркнули, что не все графические инструменты позволяют достичь полной непрозрачности, а соответственно их возможно высветлить. Помимо этого, средства размытия (blur) также не удаляют данные с изображений, а только изменяют ее при помощи определенных алгоритмов. Таким образом в некоторых случаях появляется возможность ее декодировать.