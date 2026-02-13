Вспышечная активность на Солнце стремительно падает

МОСКВА, 13 февраля. /ТАСС/. Вспышечная активность на Солнце стремительно снижается и может достичь нулевого показателя. Об этом сообщили в лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН.
«Вспышечная активность — как и ожидалось, с уходом области 4366 за горизонт стремительно снижается. Главной интригой является, упадет ли до конца недели индекс активности до полного нуля или все же оттолкнется. Хотя пока совершенно не видно, что может развернуть падение активности на дно», — говорится в сообщении.
Уточняется, что в последний раз нулевая солнечная активность фиксировалась в апреле 2024 года.
Кроме того, отмечается, что в ближайшие сутки вспышечная активность ожидается низкой.