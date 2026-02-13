Вспышечная активность на Солнце стремительно падает

«Вспышечная активность — как и ожидалось, с уходом области 4366 за горизонт стремительно снижается. Главной интригой является, упадет ли до конца недели индекс активности до полного нуля или все же оттолкнется. Хотя пока совершенно не видно, что может развернуть падение активности на дно», — говорится в сообщении.