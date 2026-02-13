Детский сад в Уссурийске вернул поставщику свинину с опасными бактериями

Почти 38 кг свинины, зараженной опасными бактериями, не дошли до обеденных столов в детском саду Уссурийска. Продукцию вернули обратно поставщику сразу после того, как лаборатория подтвердила наличие инфекции, сообщила пресс-служба Россельхознадзора.
«До получения результатов исследований мясная продукция хранилась в детском учреждении, блюда из нее не готовились. После подтверждения нарушения микробиологических показателей мясо в полном объеме возвращено поставщику», — говорится в сообщении.
Напомним, что недавно сотрудники Россельхознадзора Приморья обнаружили бактерии листерии в партии свиной лопатки, которая поступила в один из детских садов Уссурийска. По мнению специалистов, появление листерий в готовом полуфабрикате может говорить о том, что бактерии попали в продукт еще на этапе сырья, либо о грубых нарушениях на производстве. К заражению также приводят несоблюдение санитарных норм, нарушение технологии изготовления, а также неправильное хранение или транспортировка мяса.