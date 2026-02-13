CNN: Астрономы обнаружили солнечную систему, существование которой невозможно

Ученые с помощью телескопов НАСА и Европейского космического агентства обнаружили экзопланетную систему на расстоянии около 116 световых лет от Земли. Исследователи заявили, что эта находка может изменить представление о том, как формируются планеты, поскольку существование подобной солнечной системы невозможно. Об этом сообщает телеканал CNN.
Речь идет о четырех планетах, которые вращаются вокруг LHS 1903 — красного карлика, самого распространенного типа звезд во Вселенной. При этом расположены планеты в необычной последовательности. Самая внутренняя планета — каменистая, две следующие — газообразные, а самая внешняя, как ни странно, тоже каменистая.
Такое расположение противоречит закономерности, характерной для всей галактики и нашей Солнечной системы, согласно которой каменистые планеты (Меркурий, Венера, Земля и Марс) вращаются ближе к Солнцу, а газообразные (Юпитер, Сатурн, Уран и Нептун) — дальше.
«Согласно теории формирования планет, каменистые внутренние планеты находятся очень близко к звездам, как в нашей Солнечной системе. Это первый случай, когда каменистая планета находится так далеко от своей звезды, да еще и после таких богатых газом планет», — отметил Томас Уилсон, доцент кафедры физики в Уорикском университете в Англии.
