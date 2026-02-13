CNN: Астрономы обнаружили солнечную систему, существование которой невозможно

«Согласно теории формирования планет, каменистые внутренние планеты находятся очень близко к звездам, как в нашей Солнечной системе. Это первый случай, когда каменистая планета находится так далеко от своей звезды, да еще и после таких богатых газом планет», — отметил Томас Уилсон, доцент кафедры физики в Уорикском университете в Англии.