Ричмонд
-1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Школьники Кавказского района пожаловались на маленькие порции в столовых

В школьных столовых Кавказского района выявили недовес порций.

В школьных столовых Кавказского района выявили недовес порций, сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю.

Оказалось, что при норме 150−200 г порции полдника для детей от 7 до 11 лет и 200−250 г для учеников 12 лет и старше, школьникам фактически выдавали манник массой всего 100 и 150 г соответственно.

Ведомство вынесло предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований.

Ранее мы писали, что в отеле Сочи, где отравились дети, нашли нарушения в организации питания. Было организовано эпидемиологическое расследование, выявлен норовирус 2-го генотипа. За всеми детьми было установлено медицинское наблюдение, госпитализация никому не потребовалась, по окончании соревнований все спортсмены вернулись домой.