Школьники Кавказского района пожаловались на маленькие порции в столовых

В школьных столовых Кавказского района выявили недовес порций, сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю.
Оказалось, что при норме 150−200 г порции полдника для детей от 7 до 11 лет и 200−250 г для учеников 12 лет и старше, школьникам фактически выдавали манник массой всего 100 и 150 г соответственно.
Ведомство вынесло предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований.
Ранее мы писали, что в отеле Сочи, где отравились дети, нашли нарушения в организации питания. Было организовано эпидемиологическое расследование, выявлен норовирус 2-го генотипа. За всеми детьми было установлено медицинское наблюдение, госпитализация никому не потребовалась, по окончании соревнований все спортсмены вернулись домой.