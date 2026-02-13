В Новосибирске показали концепцию арт-объекта в форме огромной снежинки

Второй объект — «Снежинка» — это лестничная конструкция высотой 16 метров и шириной 42 метра, напоминающая лабиринт с шестью лучами и двумя круглыми площадками. Концепция родилась в 2022 году во время работы над стелой «Город трудовой доблести» и эволюционировала в идею памятника конструктивизму к 130-летию города. Макет из стекла и нержавеющей стали с подсветкой предназначен для района новой ледовой арены, где планируется благоустройство 20 гектаров.