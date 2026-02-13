Чернышенко призвал обеспечить доступность яслей

МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко призвал губернаторов всех регионов России обеспечить доступность яслей.
Под председательством Чернышенко в Координационном центре правительства прошло совещание по итогам 2025 года и планам на 2026 год в системе образования. В нем приняли участие губернаторы всех регионов России, а также представители профильных министерств и ведомств.
«За последние 5 лет создано более 266 тысяч дополнительных мест для самых маленьких. Наша с вами задача — обеспечить доступность яслей, при строительстве новых детских садов создавать ясельные группы по запросам граждан. Настоятельно прошу глав регионов держать это на личном контроле», — отметил вице-премьер, слова которого приводят в его аппарате.
Ранее президент России Владимир Путин поручил подумать над развитием системы яслей в России, чтобы женщина не выпадала из производственного процесса, не теряла квалификацию, имела возможность вернуться как можно быстрее в профессию.