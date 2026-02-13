Ричмонд
Обсерватория Чандра показала туманность в виде сердца в «Лебеде»

Туманность «Кокон» в виде сердца показала обсерватория Чандра, по словам ученых, даже Вселенная готовится ко Дню святого Валентина.

Источник: Аргументы и факты

Космическая рентгеновская обсерватория NASA Чандра показала туманность «Кокон» в виде сердца, по словам ученых, даже Вселенная готовится ко Дню святого Валентина.

«Ничто так хорошо не говорит: “Я люблю тебя”, как гигантское облако горячего газа. Если оно вам понадобится, оно будет там, величественно светясь, примерно в 2650 световых годах от Земли», — говорится в посте обсерватории в социальной сети X*.

По данным из открытых источников, «Кокон» обнаружил астроном Эдуард Барнард в 1899 году. Он находится в созвездии «Лебедь», его диаметр — около 15 световых лет.

Внутри туманности можно наблюдать несколько светящихся звёздных скоплений, наиболее известное из которых — Collinder 470. «Кокон» выделяется красным цветом за счет свечения водорода, образованного молодыми горячими звёздами.

Ранее геолог из США Стефан Бернс заявил, что в ближайшие месяцы Солнце столкнется с кометой. По словам другого американского ученого — Дрю Досса, это столкновение возможно с объектом C/2026 A1 (MAPS).

*Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.

