Обсерватория Чандра показала туманность в виде сердца в «Лебеде»

Космическая рентгеновская обсерватория NASA Чандра показала туманность «Кокон» в виде сердца, по словам ученых, даже Вселенная готовится ко Дню святого Валентина.
«Ничто так хорошо не говорит: “Я люблю тебя”, как гигантское облако горячего газа. Если оно вам понадобится, оно будет там, величественно светясь, примерно в 2650 световых годах от Земли», — говорится в посте обсерватории в социальной сети X*.
По данным из открытых источников, «Кокон» обнаружил астроном Эдуард Барнард в 1899 году. Он находится в созвездии «Лебедь», его диаметр — около 15 световых лет.
Внутри туманности можно наблюдать несколько светящихся звёздных скоплений, наиболее известное из которых — Collinder 470. «Кокон» выделяется красным цветом за счет свечения водорода, образованного молодыми горячими звёздами.
Ранее геолог из США Стефан Бернс заявил, что в ближайшие месяцы Солнце столкнется с кометой. По словам другого американского ученого — Дрю Досса, это столкновение возможно с объектом C/2026 A1 (MAPS).
