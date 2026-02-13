«Сыграли одну и ту же роль»: дочь умершей актрисы Галины Фёдоровой рассказала о последних днях жизни матери

Дочь актрисы Галины Фёдоровой, Евгения Бордзиловская, раскрыла подробности последних дней жизни народной артистки в беседе с aif.ru. Она сообщила, что мать находилась на аппарате искусственной вентиляции лёгких и до самого конца оставалась жизнерадостным человеком.
Также Евгения призналась, что родители не хотели для неё актёрской карьеры, зная профессию изнутри. Её мама настояла на поступлении в педагогический, однако после вуза дочь всё же выбрала сцену. Судьба преподнесла удивительный сюрприз: спустя десятилетия Евгения сыграла ту же роль Габи из спектакля «Восемь любящих женщин», портрет которой висел в квартире матери.
«Это удивительно, мы с мамой сыграли одну роль с промежутком в несколько десятилетий», — добавила Бордзиловская.
После ухода Галины Андриановны произошёл мистический случай. На домашний телефон позвонила бывшая коллега-гримёр, которая увидела актрису в повторе «Дальнобойщиков». Женщина не знала о трагедии и хотела порадовать Фёдорову тёплыми словами.
Бордзиловская подчеркнула: в 90 лет мама поражала окружающих бодростью. Она самостоятельно вела быт, осваивала планшет, читала новости в интернете и даже экспериментировала с рецептами.
Напомним, что Галина Федорова, известная по культовым сериалам «Папины дочки» и «Интерны», умерла 29 января. Почти 30 лет она проработала в Рязанском театре драмы.