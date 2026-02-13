«Сыграли одну и ту же роль»: дочь умершей актрисы Галины Фёдоровой рассказала о последних днях жизни матери

Также Евгения призналась, что родители не хотели для неё актёрской карьеры, зная профессию изнутри. Её мама настояла на поступлении в педагогический, однако после вуза дочь всё же выбрала сцену. Судьба преподнесла удивительный сюрприз: спустя десятилетия Евгения сыграла ту же роль Габи из спектакля «Восемь любящих женщин», портрет которой висел в квартире матери.