«Юмор» за гранью: в соцсетях распространяется видео с издевательством над кошкой

Самое тревожное — не сам ролик, а логика его появления. Кто-то ведь решил, что это хорошая идея. Кто-то нажал «записать», потом «опубликовать» и был уверен, что аудитория это оценит. И хуже всего то, что лайки под роликом говорят о том, что часть аудитории не только ценит, но и ждёт подобный контент.