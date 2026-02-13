Ричмонд
-1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Юмор» за гранью: в соцсетях распространяется видео с издевательством над кошкой

Vaib.uz (новости Узбекистана. 13 февраля). Иногда кажется, что интернет уже видел всё. Но каждый раз находится кто-то, кто готов пробить очередное дно ради просмотров, лайков и новых подписчиков.

Источник: Vaib.Uz

В соцсетях стремительно распространяется видео, на котором мужчина использует кошку в качестве… «автомата». Он изображает стрельбу, трясёт животное и откровенно смеётся, получая от происходящего явное удовольствие. Вот только кошке совсем не смешно. Она напугана, мечется, мяучит и явно не понимает, почему стала реквизитом в чьём-то сомнительном «шоу».

Пользователи утверждают, что герой ролика — блогер из Хорезма. По их словам, таким образом он решил сделать «хайповый» юмористический контент и привлечь аудиторию. Но если это и юмор, то очень специфический — тот, где смешно одному человеку, а остальным стыдно смотреть.

Жестокое обращение с животными — это не «хайп» и не способ самовыражения. Это повод для административной, а в отдельных случаях и уголовной ответственности. Подобные действия не должны оставаться без внимания, особенно когда они совершаются публично и транслируются тысячам людей.

Печально, что ради мимолётной популярности кто-то готов унижать и пугать беззащитное животное. Хочется надеяться, что соответствующие органы дадут правовую оценку происходящему.

Самое тревожное — не сам ролик, а логика его появления. Кто-то ведь решил, что это хорошая идея. Кто-то нажал «записать», потом «опубликовать» и был уверен, что аудитория это оценит. И хуже всего то, что лайки под роликом говорят о том, что часть аудитории не только ценит, но и ждёт подобный контент.