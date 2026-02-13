Американцы стали чаще сдавать плазму крови, чтобы свести концы с концами

Как писал сайт KP.RU, согласно отчету Колумбийского университета и организации Robin Hood, каждый четвертый житель Нью-Йорка сталкивается с нехваткой средств на основные нужды, такие как жилье и еда. Многие также не могут позволить себе медпомощь. Исследование выявило, что в 2023 году доля бедных ньюйоркцев почти вдвое превышала средний показатель по США, увеличившись за два года на 7%.