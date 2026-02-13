Американцы стали чаще сдавать плазму крови, чтобы свести концы с концами

На фоне роста стоимости жизни тысячи американцев прибегают к продаже плазмы крови, чтобы пополнить свои семейные бюджеты. Так, в 2023 году они заработали на этом в общей сложности 4,7 млрд долларов. Об этом сообщило польской издание RFM24 со ссылкой на телеканал NBC News.
«В США ежедневно около 200 000 человек посещают пункты сбора плазмы. Все больше пунктов сбора появляется не только в бедных районах, но и в пригородах и торговых центрах, где проживают представители среднего класса», — говорится в публикации.
По данным издания, увеличение количества донорских пожертвований плазмы напрямую связано с ростом стоимости жизни в США. Для многих американцев, особенно представителей среднего класса, продажа плазмы становится способом оплаты счетов и повседневных расходов.
Газета уточнила, что в Штатах разрешено сдавать плазму крови до двух раз в неделю. Наиболее часто сообщаемые побочные эффекты — усталость и головокружение.
Как писал сайт KP.RU, согласно отчету Колумбийского университета и организации Robin Hood, каждый четвертый житель Нью-Йорка сталкивается с нехваткой средств на основные нужды, такие как жилье и еда. Многие также не могут позволить себе медпомощь. Исследование выявило, что в 2023 году доля бедных ньюйоркцев почти вдвое превышала средний показатель по США, увеличившись за два года на 7%.