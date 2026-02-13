Новосибирцы отказались от Дня влюблённых: лишь 16% планируют отмечать 14 февраля

День святого Валентина стремительно теряет популярность среди жителей Новосибирска. Согласно опросу сервиса SuperJob, в 2026 году праздновать неофициальную дату намерены лишь 16 процентов горожан. Чем старше респонденты, тем равнодушнее они к этому дню: среди опрошенных до 35 лет таких 21 процент, а после 45 — всего 9 процентов.
Семейное положение также влияет на отношение к празднику. Среди тех, кто уже состоит в браке, готовятся к 14 февраля только 8 процентов. В то время как среди неженатых и незамужних эта доля почти втрое выше.
Традиция дарить цветы сохраняется, но тоже не тотально. Букеты своим возлюбленным преподнесут 31 процент мужчин. Наиболее щедры в этом смысле молодые люди до 35 лет — каждый второй из них планирует посетить цветочный магазин. Интересно, что романтические жесты чаще совершают те, кто не зарегистрировал отношения официально: среди них цветы купят 34 процента, тогда как среди женатых — 27 процентов.