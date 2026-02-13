Новосибирцы отказались от Дня влюблённых: лишь 16% планируют отмечать 14 февраля

Традиция дарить цветы сохраняется, но тоже не тотально. Букеты своим возлюбленным преподнесут 31 процент мужчин. Наиболее щедры в этом смысле молодые люди до 35 лет — каждый второй из них планирует посетить цветочный магазин. Интересно, что романтические жесты чаще совершают те, кто не зарегистрировал отношения официально: среди них цветы купят 34 процента, тогда как среди женатых — 27 процентов.