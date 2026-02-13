Sun: Шотландский «Хогвартс-экспресс» разорился и может прекратить работу

Шотландский «Якобитский экспресс», также известный как «Хогвартс-экспресс» из фильмов о Гарри Поттере, может прекратить работу из-за финансовых сложностей и споров по вопросам безопасности. Об этом сообщает газета The Scottish Sun.
Компания West Coast Railways (WCR), владеющая поездом, заявила, что на текущий год расписание движения пока не составлено. Ранее экспресс ежегодно перевозил около 70 тысяч пассажиров, которые могли любоваться живописными пейзажами и погружаться в атмосферу культовых кинолент.
Сложности у компании начались после проигрыша иска по вопросу безопасности дверей в 2023 году. Суд обязал установить на двери вагонов центральные замки, что потребует расходов в размере 7 миллионов фунтов стерлингов, существенно превышающих годовую прибыль компании.
По данным издания, «Якобитский экспресс» ежегодно приносит шотландской экономике около 19,3 миллиона фунтов стерлингов, включая доходы от продажи билетов. В случае прекращения работы поезда пострадает весь туристический сектор в Форт-Уильяме и Маллайге.