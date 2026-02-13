Sun: Шотландский «Хогвартс-экспресс» разорился и может прекратить работу

Компания West Coast Railways (WCR), владеющая поездом, заявила, что на текущий год расписание движения пока не составлено. Ранее экспресс ежегодно перевозил около 70 тысяч пассажиров, которые могли любоваться живописными пейзажами и погружаться в атмосферу культовых кинолент.