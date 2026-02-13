Мощный снежный циклон над Москвой сняли из космоса

Непогода обрушилась на столицу в пятницу и, по прогнозам Гидрометцентра, продлится до конца выходных. Ожидается, что снегопад может возобновиться 16 февраля. В городе объявлен жёлтый уровень погодной опасности.
Космические аппараты серии «Электро-Л» не только следят за погодой, но и помогают составлять краткосрочные прогнозы, изучают состояние водоёмов и обеспечивают безопасность полётов авиации. 12 февраля на орбиту успешно выведен спутник «Электро-Л» № 5 — запуск осуществила ракета-носитель «Протон-М».
Ранее синоптик предупредил, что Центральную Россию ждёт довольно «мрачноватая» погода. Днём температура будет колебаться от минус 3 до плюс 2 градусов, ночью — от минус 1 до минус 6, что на 2−4 градуса превышает климатическую норму. Однако комфортной такую погоду не назвать.