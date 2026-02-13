Чернышенко назвал приоритетные задачи в сфере образования

«Успешно продолжается реализация федпроекта “Профессионалитет” нацпроекта “Молодежь и дети”. В прошлом году создано 136 кластеров и отремонтировано 82 колледжа. Сегодня функционируют 506 кластеров в 86 регионах по 24 отраслям, из них 323 образовательно-производственных кластера. К концу 2026 года в проект должны войти все 89 регионов нашей страны, капремонт осуществлен в 267 организациях», — приводят слова зампреда правительства в его аппарате.