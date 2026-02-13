Ричмонд
-1°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Омский стоматолог присвоил свыше 347 тысяч рублей за услуги пациентам

Врач возместил ущерб, но имущество арестовано на 1 млн рублей.

Источник: Комсомольская правда

Прокуратура Омской области направила в Кировский районный суд уголовное дело в отношении 42-летнего заведующего стоматологическим отделением бюджетного учреждения здравоохранения Омска. Медицинский работник обвиняется в мошенничестве по части 3 статьи 159 УК РФ.

По данным следствия, в период с 2020 по 2024 год обвиняемый без заключения договоров и оформления полисов добровольного медицинского страхования получил от 15 пациентов более 347 тысяч рублей за оказанные стоматологические услуги. Денежные средства не поступали в кассу учреждения, а присваивались врачом в личных целях.

После возбуждения уголовного дела обвиняемый полностью возместил причиненный ущерб потерпевшим. В целях обеспечения возможного исполнения приговора суд арестовал его имущество стоимостью свыше 1 миллиона рублей по ходатайству следственных органов.

Дело расследовалось сотрудниками СУ СК России по Омской области при взаимодействии с прокуратурой региона и контролирующими структурами в сфере здравоохранения. Санкция обвинения предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет со штрафом.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ.

Земельный участок на острове у Иртыша возвращен в федеральную собственность.