Омский стоматолог присвоил свыше 347 тысяч рублей за услуги пациентам

Прокуратура Омской области направила в Кировский районный суд уголовное дело в отношении 42-летнего заведующего стоматологическим отделением бюджетного учреждения здравоохранения Омска. Медицинский работник обвиняется в мошенничестве по части 3 статьи 159 УК РФ.
По данным следствия, в период с 2020 по 2024 год обвиняемый без заключения договоров и оформления полисов добровольного медицинского страхования получил от 15 пациентов более 347 тысяч рублей за оказанные стоматологические услуги. Денежные средства не поступали в кассу учреждения, а присваивались врачом в личных целях.
После возбуждения уголовного дела обвиняемый полностью возместил причиненный ущерб потерпевшим. В целях обеспечения возможного исполнения приговора суд арестовал его имущество стоимостью свыше 1 миллиона рублей по ходатайству следственных органов.
Дело расследовалось сотрудниками СУ СК России по Омской области при взаимодействии с прокуратурой региона и контролирующими структурами в сфере здравоохранения. Санкция обвинения предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет со штрафом.
