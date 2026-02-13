Омский стоматолог присвоил свыше 347 тысяч рублей за услуги пациентам

По данным следствия, в период с 2020 по 2024 год обвиняемый без заключения договоров и оформления полисов добровольного медицинского страхования получил от 15 пациентов более 347 тысяч рублей за оказанные стоматологические услуги. Денежные средства не поступали в кассу учреждения, а присваивались врачом в личных целях.