О риске тюрьмы в ОАЭ из-за лекарств предупредили нижегородцев

Путешественников из Нижнего Новгорода, собирающихся провести отпуск в Объединенных Арабских Эмиратах, информируют о потенциальных юридических трудностях. Многие россияне могут быть удивлены причинами, способными привести к уголовной ответственности, ведь в ОАЭ действуют строгие предписания, сообщили в Newsroom со ссылкой на экспертов.
Специалисты подчеркивают, что ОАЭ представляют собой конгломерат из нескольких эмиратов, разделенных существенными расстояниями. Например, поездка из Дубая в Абу-Даби займет около двух часов, а до Фуджейры — еще больше времени. Эта информация важна для тех, кто планирует активно перемещаться по стране.
Особое внимание туристам рекомендуется уделить медицинским препаратам. Попытка ввезти некоторые медикаменты без официально оформленного рецепта на арабском языке, заверенного нотариально и в посольстве, может стать основанием для уголовного преследования.
Крайне важно также уважать местные законодательные акты и культурные обычаи. Фотосъемка правительственных зданий и военных объектов подпадает под запрет. Кроме того, запрещено снимать местных жителей без их явного согласия.
В общественных местах и на пляжах рекомендуется отдавать предпочтение одежде, прикрывающей плечи и колени. В течение месяца Рамадан в дневное время вне жилища запрещено принимать пищу, пить и даже употреблять жевательную резинку.
Туроператоры настоятельно советуют нижегородцам заблаговременно ознакомиться с требованиями законодательства ОАЭ, чтобы предотвратить возникновение нежелательных ситуаций в период отдыха.