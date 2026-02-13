О риске тюрьмы в ОАЭ из-за лекарств предупредили нижегородцев

Специалисты подчеркивают, что ОАЭ представляют собой конгломерат из нескольких эмиратов, разделенных существенными расстояниями. Например, поездка из Дубая в Абу-Даби займет около двух часов, а до Фуджейры — еще больше времени. Эта информация важна для тех, кто планирует активно перемещаться по стране.