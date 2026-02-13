Американские власти планируют обсудить с представителями Венгрии и Словакии отказ от энергоресурсов России. Об этом в четверг, 12 февраля, заявил государственный секретарь США Марко Рубио.
По его словам, во время международной конференции по безопасности в Мюнхене политики также поговорят о том, «что должно произойти».
— Я не буду вдаваться в подробности того, что мы собираемся сказать на этих встречах, — цитирует Рубио РИА Новости.
До этого Словакия и Венгрия заявили о намерении обжаловать в суде Европейского союза решение о поэтапном запрете импорта российского природного газа до 2027 года.
Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев, в свою очередь, заявил, что решение Евросоюза о запрете импорта сжиженного природного газа из России является «идиотским».
По результатам 2025 года объем поставок газа из России в ЕС уменьшился до 37,99 миллиарда кубометров — из-за этого Москва заняла третье место среди основных поставщиков.
Кроме того, после разрыва отношений с Россией энергетическая система Германии стала ненадежной и уязвимой.