Илья Малинин вошел в историю фигурного катания, выполнив первое за десятилетия сальто назад

Американец Илья Малинин исполнил сальто назад на Олимпиаде-2026 в Милане — первый легальный прыжок такого типа на Играх с 1976 года. Запрет ISU отменил в 2024-м. Маневр помог США выиграть командное золото 8 февраля. Двукратный чемпион мира лидирует после короткой программы (108,16 балла) и выступит в произвольной 13 февраля.
Илья Малинин возвращает в олимпийское фигурное катание легендарный прыжок спустя полвека.
Милан, 13 февраля 2026 года. Американский фигурист Илья Малинин вошел в историю зимних Олимпийских игр, выполнив сальто назад в рамках соревнований по фигурному катанию на двадцать пятых зимних Играх в Италии. Этот элемент не демонстрировался на олимпийской арене легально с 1976 года, когда американский спортсмен Терри Кубицка впервые исполнил его на Играх в Инсбруке. После того выступления Международный союз конькобежцев ввел запрет на сальто по соображениям безопасности.
Восемь февраля 2026 года Малинин, двукратный чемпион мира в возрасте двадцати одного года, включил сальто назад в свою короткую программу в командных соревнованиях, что способствовало победе сборной США и завоеванию золотой медали в Милане. Отмена запрета состоялась в июне 2024 года, когда исполком Международного союза конькобежцев постановил, что прыжки типа сальто обладают высокой зрелищностью и их дальнейшее включение в список запрещенных элементов не соответствует современному уровню развития вида спорта.
Трюк получил неофициальное название «флип Бонали» в память о французской фигуристке Сюри Бонали, которая на Олимпийских играх 1998 года в Нагано сознательно нарушила действовавшие правила и исполнила сальто назад, приземлившись на одну ногу. К тому моменту Бонали уже получила травму паха и лишилась шансов на медаль, поэтому ее решение носило символический характер протеста против ограничений.
Малинин, получивший в среде специалистов прозвище «Бог четверок», привлекает внимание мировой общественности своим уникальным прыжковым арсеналом. В декабре 2025 года на финале серии Гран-при он стал первым фигуристом в истории, выполнившим семь четверных прыжков в рамках одной произвольной программы. Ранее он также первым в соревновательных условиях освоил четверной аксель — прыжок, традиционно считающийся наиболее сложным в фигурном катании.
Сальто назад не имеет фиксированной базовой стоимости в действующей системе оценок, однако влияет на компонентные баллы, отражающие художественное впечатление от выступления. Несмотря на меньшую техническую сложность по сравнению с четверными прыжками, этот элемент вызывает особенно бурную реакцию зрителей благодаря своей зрелищности и ассоциациям с акробатикой.
В арсенале Малинина также присутствуют другие неоцениваемые, но эффектные элементы: вращение на одной руке (колесо) и так называемый «малиновый твист» — горизонтальное вращение тела в воздухе, напоминающее движения брейк-дансера. При этом фигурист проявляет осторожность в вопросах расширения прыжковой программы. Несмотря на владение тройным акселем, он отказался от его включения в олимпийские программы, сделав приоритетом сохранение здоровья и минимизацию риска травм.
По итогам короткой программы в личных соревнованиях у мужчин Малинин занимает первое место с результатом 108,16 балла. Вторую позицию занимает японский спортсмен Юма Кагияма (103,07 балла), третью — француз Адам Сяо Хим Фа (102,55 балла). Российский фигурист Петр Гуменнник, выступающий на Играх в нейтральном статусе, расположился на двенадцатой строчке с показателем 86,72 балла.
Тринадцатого февраля 2026 года Малинин выступит в произвольной программе в статусе главного претендента на золотую медаль. Зрители получат возможность вновь увидеть сальто назад в его исполнении, что сделает выступление одним из наиболее ожидаемых событий финального дня соревнований в мужском одиночном катании.