Илья Малинин вошел в историю фигурного катания, выполнив первое за десятилетия сальто назад

Милан, 13 февраля 2026 года. Американский фигурист Илья Малинин вошел в историю зимних Олимпийских игр, выполнив сальто назад в рамках соревнований по фигурному катанию на двадцать пятых зимних Играх в Италии. Этот элемент не демонстрировался на олимпийской арене легально с 1976 года, когда американский спортсмен Терри Кубицка впервые исполнил его на Играх в Инсбруке. После того выступления Международный союз конькобежцев ввел запрет на сальто по соображениям безопасности.