Поисковик «Авиасейлс» выставлен на продажу, бизнес оценили в 23 млрд рублей

Владельцы крупнейшего российского поисковика авиабилетов «Авиасейлс» начали подготовку к продаже бизнеса. Стоимость компании эксперты оценивают более чем в 23 миллиарда рублей. Основными претендентами на актив могут стать крупные банки, сообщили «Коммерсанту» источники в инвесткругах.
Сейчас процесс находится на начальной стадии, конкретных переговоров с покупателями ещё не было. По данным собеседников издания, инвестфонды изучают интерес рынка, но уступать актив дёшево не намерены. При этом в самой компании заявили, что ни менеджмент, ни акционеры не знают о планах по её продаже.
«Авиасейлс» работает с 2007 года. Его основатель Константин Калинов ушёл из жизни в 2017-м. Сейчас бизнес принадлежит гонконгской структуре, а её акционерами являются инвестфонды и семья создателя сервиса. Юридически компанией владеют через кипрские и гонконгскую компании, также доли есть у менеджмента.
