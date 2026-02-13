Поисковик «Авиасейлс» выставлен на продажу, бизнес оценили в 23 млрд рублей

Сейчас процесс находится на начальной стадии, конкретных переговоров с покупателями ещё не было. По данным собеседников издания, инвестфонды изучают интерес рынка, но уступать актив дёшево не намерены. При этом в самой компании заявили, что ни менеджмент, ни акционеры не знают о планах по её продаже.