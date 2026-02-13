Ричмонд
-1°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Поисковик «Авиасейлс» выставлен на продажу, бизнес оценили в 23 млрд рублей

«Авиасейлс» начал изучать интерес рынка к покупке своих активов.

Источник: Комсомольская правда

Владельцы крупнейшего российского поисковика авиабилетов «Авиасейлс» начали подготовку к продаже бизнеса. Стоимость компании эксперты оценивают более чем в 23 миллиарда рублей. Основными претендентами на актив могут стать крупные банки, сообщили «Коммерсанту» источники в инвесткругах.

Сейчас процесс находится на начальной стадии, конкретных переговоров с покупателями ещё не было. По данным собеседников издания, инвестфонды изучают интерес рынка, но уступать актив дёшево не намерены. При этом в самой компании заявили, что ни менеджмент, ни акционеры не знают о планах по её продаже.

«Авиасейлс» работает с 2007 года. Его основатель Константин Калинов ушёл из жизни в 2017-м. Сейчас бизнес принадлежит гонконгской структуре, а её акционерами являются инвестфонды и семья создателя сервиса. Юридически компанией владеют через кипрские и гонконгскую компании, также доли есть у менеджмента.

Ранее KP.RU писал, что в конце января 2026 года состоялся аукцион по продаже активов группы «Домодедово». В результате торгов владельцем стало ООО «Перспектива» — дочерняя структура «Международного аэропорта Шереметьево».