Гладков призвал жителей белгородского приграничья снять камуфляж

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков обратился к мирным жителям и гостям приграничных районов с просьбой избегать ношения одежды камуфляжной расцветки, военной или зеленой формы. Он подчеркнул, что такая мера поможет снизить риски для граждан в условиях близости к линии фронта.
По словам Гладкова, в последнее время участились случаи атак украинских дронов по людям, которых по внешнему виду можно принять за военных, и это повышает опасность для мирных жителей.
Губернатор отметил, что просьба особенно актуальна для жителей прифронтовых и приграничных муниципальных образований, а также для тех, кто приезжает в эти зоны по служебным или иным необходимым причинам.
Он подчеркнул в своем Telegram-канале, что главная цель обращения — сохранение жизни и безопасности граждан, и хотя просьба непростая, важно помнить о рисках и действовать максимально осторожно, учитывая угрозы в регионе.
Ранее глава Чаусовского сельского поселения Погарского района Брянской области пострадал в результате удара Вооруженных сил Украины по автомобилю вблизи села Марковск.
11 февраля стало известно, что семь мирных жителей, в том числе четырехлетняя девочка, пострадали при атаке украинских войск на Белгородскую область. Гладков сообщил, что ребенок получил слепое осколочное ранение спины, его направили в детскую областную клиническую больницу.