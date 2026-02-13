В Омске благоустроят четыре общественных пространства на 659 млн рублей

В Омске в этом году благоустроят четыре крупных общественных пространства. На работы направят 659 миллионов рублей, которые выделили нашему городу из вышестоящих бюджетов.
Об этом рассказал в своём телеграм-канале мэр Сергей Шелест. По его словам, по итогам заседания общественной комиссии администрации города в перечень вошли:
участок набережной Тухачевского; площадь Бухгольца; территория у КДЦ «Иртыш»; и вторая очередь Куйбышевского пляжа.
Работы планируется провести в том числе по национальному проекту «Инфраструктура для жизни».
«Благодаря поддержке губернатора Виталия Павловича Хоценко и партии “Единая Россия” получим из вышестоящих бюджетов 659 миллионов рублей. Отмечу, что выбор объектов происходит через народное голосование, что обеспечивает прозрачность всей процедуры», — сообщил Сергей Шелест.
Отбор территорий для благоустройства традиционно проходит через голосование жителей. Ранее по такой же схеме в городе обновляли общественные пространства в разных округах.