В Омске благоустроят четыре общественных пространства на 659 млн рублей

В 2026 году планируют обновить четыре важных городских пространства.

Источник: Om1 Омск

В Омске в этом году благоустроят четыре крупных общественных пространства. На работы направят 659 миллионов рублей, которые выделили нашему городу из вышестоящих бюджетов.

Об этом рассказал в своём телеграм-канале мэр Сергей Шелест. По его словам, по итогам заседания общественной комиссии администрации города в перечень вошли:

участок набережной Тухачевского; площадь Бухгольца; территория у КДЦ «Иртыш»; и вторая очередь Куйбышевского пляжа.

Работы планируется провести в том числе по национальному проекту «Инфраструктура для жизни».

«Благодаря поддержке губернатора Виталия Павловича Хоценко и партии “Единая Россия” получим из вышестоящих бюджетов 659 миллионов рублей. Отмечу, что выбор объектов происходит через народное голосование, что обеспечивает прозрачность всей процедуры», — сообщил Сергей Шелест.

Отбор территорий для благоустройства традиционно проходит через голосование жителей. Ранее по такой же схеме в городе обновляли общественные пространства в разных округах.

