Учителя ахнули: история с прекращением выплат получила продолжение в Приморье

Новогодний «сюрприз»: учителя в Приморском крае не получают доплаты с начала года. Речь идёт о молодых педагогах и выплатах в размере 10 тысяч рублей ежемесячно. Власти объяснили ситуацию, сообщает ИА DEITA.RU.

Источник: ДЕЙТА

Срок действия краевого закона о предоставлении мер поддержки молодым педагогам истек 31 декабря 2025 года. Это закон Приморского края от 23 ноября 2018 года № 389-КЗ, предусматривающий ежемесячные и единовременные выплаты молодым учителям. С этого года муниципалитеты должны разработать собственные, отчитаться о принятых решениях должны до конца февраля, сообщили DEITA.RU в краевом правительстве. Так, например, в администрации Владивостока уже предусмотрели деньги на эти цели в бюджете 2026 года.

«Корректировка бюджета будет рассмотрена на заседании городской думы. Планируется, что после её утверждения молодые учителя Владивостока получат выплаты за всё время с начала года», — сообщили в администрации Владивостока.

Иными словами, педагогам в Приморье следует лишь подождать, когда будут пройдены все организационные этапы предоставления выплат. Далее надбавка сама найдёт адресата, и выплаты будут предоставлены за все месяцы текущего года.

Специалисты администрации Владивостока напоминают о действующих в Приморском крае мерах поддержки для педагогов:

— компенсация расходов за жилое помещение и коммунальные услуги для городских и сельских населённых пунктов;

— выплаты за успешное прохождение добровольного тестирования в форме ЕГЭ;

— право на досрочную пенсию при наличии 25 лет педагогического стажа в учреждениях образования.