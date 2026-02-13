Учителя ахнули: история с прекращением выплат получила продолжение в Приморье

Срок действия краевого закона о предоставлении мер поддержки молодым педагогам истек 31 декабря 2025 года. Это закон Приморского края от 23 ноября 2018 года № 389-КЗ, предусматривающий ежемесячные и единовременные выплаты молодым учителям. С этого года муниципалитеты должны разработать собственные, отчитаться о принятых решениях должны до конца февраля, сообщили DEITA.RU в краевом правительстве. Так, например, в администрации Владивостока уже предусмотрели деньги на эти цели в бюджете 2026 года.
«Корректировка бюджета будет рассмотрена на заседании городской думы. Планируется, что после её утверждения молодые учителя Владивостока получат выплаты за всё время с начала года», — сообщили в администрации Владивостока.
Иными словами, педагогам в Приморье следует лишь подождать, когда будут пройдены все организационные этапы предоставления выплат. Далее надбавка сама найдёт адресата, и выплаты будут предоставлены за все месяцы текущего года.
Специалисты администрации Владивостока напоминают о действующих в Приморском крае мерах поддержки для педагогов:
— компенсация расходов за жилое помещение и коммунальные услуги для городских и сельских населённых пунктов;
— выплаты за успешное прохождение добровольного тестирования в форме ЕГЭ;
— право на досрочную пенсию при наличии 25 лет педагогического стажа в учреждениях образования.