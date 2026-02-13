Учителя ахнули: история с прекращением выплат получила продолжение в Приморье

Срок действия краевого закона о предоставлении мер поддержки молодым педагогам истек 31 декабря 2025 года. Это закон Приморского края от 23 ноября 2018 года № 389-КЗ, предусматривающий ежемесячные и единовременные выплаты молодым учителям. С этого года муниципалитеты должны разработать собственные, отчитаться о принятых решениях должны до конца февраля, сообщили DEITA.RU в краевом правительстве. Так, например, в администрации Владивостока уже предусмотрели деньги на эти цели в бюджете 2026 года.