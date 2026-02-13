Скрытая угроза в телефоне: Мошенники могут восстановить закрашенное фото банковской карты

«Многие уверены в том, что если “закрасить” данные на фотографии маркером в редакторе телефона, то информация будет надежно скрыта. На практике иногда данные всё же можно восстановить», — сообщили в управлении по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий.
В ведомстве пояснили, что некоторые инструменты рисования не обеспечивают полной непрозрачности, а размытие лишь изменяет изображение, но не удаляет исходные данные. Кроме того, отдельные приложения могут сохранять служебную информацию или промежуточные версии файлов, что теоретически позволяет извлечь первоначальный текст.
Особенно опасно отправлять частично скрытые изображения банковских карт или документов — это повышает риск стать жертвой мошенников, подчеркнули в полиции.
