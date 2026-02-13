Скрытая угроза в телефоне: Мошенники могут восстановить закрашенное фото банковской карты

Ранее Life.ru рассказывал, что мошенники изобрели новую схему обмана людей с подарком на день рождения. Они звонят жертве и предлагают ей принять подарок от человека, пожелавшего сохранить в тайне своё имя. Далее вам приходит код, который они просят назвать «для проверки». А ещё мошенники научились превращать смартфоны россиян в банковские карты через NFC.