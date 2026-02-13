Экс-главе Новочеркасска продлили арест на два месяца

Экс-главе администрации Новочеркасска Юрию Лысенко продлили срок содержания под стражей. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.
— Постановлением Ленинского районного суда Ростова-на-Дону от 12 февраля мера пресечения в виде заключения под стражу была продлена на два месяца, до 13 апреля 2026 года включительно, — прокомментировали в инстанции.
Юрия Лысенко подозревают в получении особо крупной взятки. По данным следствия, в 2024 году бывший глава администрации при участии подчиненного получил от застройщика земельный участок. Также в качестве взятки были оказаны услуги по строительству жилого дома. Общую стоимость подкупа оценили более чем в 8 млн рублей.
Застройщик со своей стороны якобы пытался договориться о получении бюджетных денег на возведение школы в пределах жилищного строительства, а также надеялся, что его проект включат в программу комплексного развития территорий.
