Деньги вместо новой квартиры: в Башкирии разработали законопроект для жильцов аварийных домов

Законопроект касается случаев расселения в связи со сносом многоквартирного дома либо изъятием земельного участка под ним. По словам Толкачева, нововведение позволит людям самостоятельно распоряжаться средствами: потратить их на переезд в другой населенный пункт или использовать как первоначальный взнос по ипотеке при покупке более просторного жилья.