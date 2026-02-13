Деньги вместо новой квартиры: в Башкирии разработали законопроект для жильцов аварийных домов

Депутаты парламента Башкирии готовят поправки в республиканский закон, который даст право гражданам, проживающим в домах, подлежащих сносу, выбирать: получить новое благоустроенное жилье по договору социального найма либо денежную компенсацию. Об этом рассказал председатель Государственного Собрания республики Константин Толкачев.
Спикер уточнил, что выплата будет возможна только при письменном согласии нанимателя и всех совместно проживающих членов семьи, включая временно отсутствующих. Размер и порядок предоставления компенсации определит правительство республики.
Законопроект касается случаев расселения в связи со сносом многоквартирного дома либо изъятием земельного участка под ним. По словам Толкачева, нововведение позволит людям самостоятельно распоряжаться средствами: потратить их на переезд в другой населенный пункт или использовать как первоначальный взнос по ипотеке при покупке более просторного жилья.
Инициатива уже одобрена профильным комитетом по жилищной политике. Окончательное решение депутаты примут на пленарном заседании в конце этого месяца.
