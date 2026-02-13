Константин Меладзе за год заработал в России 100 млн рублей

По данным издания, «Меладзе Мьюзик» заработал 100,23 млн рублей, что на 15 млн больше, чем в 2024-м. За четыре года доходы компании выросли почти в семь раз. При этом сам Меладзе находится за границей и в РФ не возвращается.
Лейблу принадлежат студия звукозаписи и права на товарные знаки групп «Инь-Янь», M-BAND, также на нём выпускается Валерий Меладзе.
Ранее Life.ru рассказывал, что недавний концерт Валерия Меладзе на Пхукете закончился жёстким мордобоем, давкой и руганью. Двое фанатов певца начали драться прямо на танцполе. Спустя время их разняли и артист продолжил выступление.
Всё о ЧП, катастрофах и работе экстренных служб — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.