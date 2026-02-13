В МВД рассказали об опасности отправки закрашенного фото банковской карты

В управлении МВД пояснили, что не все инструменты рисования дают полную непрозрачность, а размытие изображения лишь изменяет данные, но не удаляет их полностью. Существуют алгоритмы, позволяющие частично восстановить текст при определенных условиях, особенно если он крупный и контрастный.