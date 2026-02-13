В МВД рассказали об опасности отправки закрашенного фото банковской карты

Киберполиция предупредила о рисках восстановления информации на фотографиях после закрашивания данных в редакторе телефона. В ведомстве отметили, что даже после редактирования информация может оставаться частично доступной, и это создает угрозу мошенничества.
В управлении МВД пояснили, что не все инструменты рисования дают полную непрозрачность, а размытие изображения лишь изменяет данные, но не удаляет их полностью. Существуют алгоритмы, позволяющие частично восстановить текст при определенных условиях, особенно если он крупный и контрастный.
Кроме того, киберполиция обратила внимание, что некоторые приложения и форматы файлов сохраняют служебную информацию или промежуточные версии изображения, что иногда позволяет извлекать исходные данные.
Ведомство подчеркнуло в Telegram-канале, что отправка фотографий с частично скрытой информацией, например, данных банковской карты, может привести к серьезным рискам и сделать человека уязвимым перед мошенниками.
