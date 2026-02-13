Ричмонд
Два человека погибли и один пострадал при стрельбе в университете США

Два человека погибли, еще один получил серьезные ранения в результате стрельбы в кампусе университета американского штата Южная Каролина. Об этом в пятницу, 13 февраля, сообщили в Fox News.

Два человека погибли, еще один получил серьезные ранения в результате стрельбы в кампусе университета американского штата Южная Каролина. Об этом в пятницу, 13 февраля, сообщили в Fox News.

Трагедия произошла 12 февраля в жилом комплексе Hugine Suites. Руководство университета ввело режим изоляции в 21:15 по местному времени (05:15 по московскому времени) — он действует до сих пор.

Расследованием инцидента занимается департамент правоохранительных органов Южной Каролины. На 13 февраля все занятия отменили — студентам оказывается психологическая помощь, передает телеканал.

Еще одна трагедия произошла 11 февраля в Анапе — подросток ворвался в здание индустриального техникума. Нападавшим оказался 17-летний студент, который учился в этом колледже.

В результате случившегося погиб охранник, а также пострадали два человека. По факту трагедии возбудили уголовное дело.

4 февраля школьница в Красноярском крае подожгла крышку унитаза в туалете, после чего в классе облила горючей жидкостью и подожгла педагога. Подробности инцидента — в материале «Вечерней Москвы».

