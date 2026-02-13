В омском парке на Масленицу устроят массовое обливание ледяной водой

22 февраля в парке «Зелёный остров» пройдет традиционная акция «Пробуждение», организованная омскими любителями зимнего закаливания, сообщили в сообществе «моржей».
Ровно в полдень участники одновременно выльют на себя ведра с холодной водой. Это не просто закаливание, а красивый ритуал, символизирующий встречу весны и пробуждение природы после зимы.
Присоединиться зовут всех желающих, независимо от опыта. Для новичков это шанс сделать первый шаг без страха: рядом будут те, кто закаляется годами. Организаторы обещают теплые раздевалки и горячее чаепитие для всех, кто отважится на ледяной душ.
Сбор участников в 11:30, само обливание начнется ровно в 12:00. Вход свободный. В прошлом году акция собрала больше сотни смельчаков — в этот раз организаторы надеются на рекорд.
