Ричмонд
-1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В омском парке на Масленицу устроят массовое обливание ледяной водой

Ровно в полдень участники одновременно выльют на себя ведра с холодной водой.

Источник: Аргументы и факты

22 февраля в парке «Зелёный остров» пройдет традиционная акция «Пробуждение», организованная омскими любителями зимнего закаливания, сообщили в сообществе «моржей».

Ровно в полдень участники одновременно выльют на себя ведра с холодной водой. Это не просто закаливание, а красивый ритуал, символизирующий встречу весны и пробуждение природы после зимы.

Присоединиться зовут всех желающих, независимо от опыта. Для новичков это шанс сделать первый шаг без страха: рядом будут те, кто закаляется годами. Организаторы обещают теплые раздевалки и горячее чаепитие для всех, кто отважится на ледяной душ.

Сбор участников в 11:30, само обливание начнется ровно в 12:00. Вход свободный. В прошлом году акция собрала больше сотни смельчаков — в этот раз организаторы надеются на рекорд.

Ранее мы сообщали, что омские «моржи» приняли участие в «закал-беге» и заплыве в Иртыше.