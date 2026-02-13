В Алматы 19 автобусов изменят маршрут из-за марафона в выходной

Напомним, для забега перекроют часть одной из самых оживленных улиц Алматы — проспекта аль-Фараби. Автобусы будут объезжать участок от пересечения проспекта с улицей Померанцева до его пересечения с улицей Гагарина.
Маршрут изменится в одном направлении у следующих городских автобусов:
№ 15 — в северном направлении: ул. Жарокова — ул. Утепова — ул. Розыбакиева — пр. Аль-Фараби, далее по схеме.
№ 30 — в северном направлении: ул. Жарокова — ул. Утепова — пр. Серкебаева, далее по схеме.
№ 31 — в северном направлении: ул. Жарокова — ул. Утепова — пр. Серкебаева, далее по схеме.
№ 38 — в западном направлении: пр. аль-Фараби — пр. Достык — ул. Сатпаева — ул. Жандосова — ул. Розыбакиева — пр. аль-Фараби, далее по схеме.
№ 45 — в южном направлении: пр. Достык — ул. Кажымукана — пр. Назарбаева, далее по схеме.
№ 62 — в западном направлении: пр. аль-Фараби — пр. Достык — пр. Абая, далее по схеме.
№ 63 — в южном направлении: пр. Назарбаева — ул. Сатпаева — ул. Жандосова — ул. Розыбакиева — пр. аль-Фараби, далее по схеме.
№ 64 — в западном направлении: ул. Жарокова — ул. Утепова — пр. Серкебаева — ул. Левитана, далее по схеме.
№ 67 — в северном направлении: ул. Жарокова — ул. Утепова — ул. Розыбакиева — пр. Аль-Фараби, далее по схеме.
№ 77 — в северном направлении: ул. Жарокова — ул. Утепова — ул. Розыбакиева, далее по схеме.
№ 86 — в южном направлении: пр. Назарбаева — ул. Сатпаева — ул. Жандосова — ул. Розыбакиева — пр. аль-Фараби, далее по схеме.
№ 101 — в северном направлении: ул. Жарокова — ул. Утепова — ул. Розыбакиева, далее по схеме.
№ 116 — в северном направлении: пр. аль-Фараби — ул. Жарокова — ул. Утепова — пр. Гагарина, далее по схеме.
№ 127 — в южном направлении: пр. Назарбаева — ул. Сатпаева — ул. Жандосова — ул. Жарокова, далее по схеме.
№ 211 — в южном направлении: пр. Сейфуллина — ул. Тимирязева — ул. Розыбакиева — пр. аль-Фараби, далее по схеме.
В обратном направлении данные маршруты пойдут без изменений.
№ 32 — в южном направлении: ул. Навои — пр. аль-Фараби — ул. Мустафина, с переносом конечной остановки к «мкр. Орбита-2». В обратном направлении: начало движения от конечной остановки «мкр. Орбита-2» — ул. Мустафина, далее по схеме.
№ 34 — в южном направлении: ул. Мустафина — разворот перед кольцевой развязкой пр. Аль-Фараби, с переносом конечной остановки к «мкр. Орбита-2». В обратном направлении: начало движения от конечной остановки «мкр. Орбита-2» — ул. Мустафина, далее по схеме.
№ 103 — в южном направлении: ул. Мустафина — разворот перед кольцевой развязкой пр. аль-Фараби, с переносом конечной остановки к «мкр. Орбита-2». В обратном направлении: начало движения от конечной остановки «мкр. Орбита-2» — ул. Мустафина, далее по схеме.
№ 135 — в южном направлении: ул. Навои — пр. аль-Фараби — ул. Мустафина, с переносом конечной остановки к «мкр. Орбита-2». В обратном направлении: начало движения от конечной остановки «мкр. Орбита-2» — ул. Мустафина, далее по схеме.
Изменения будут действовать с 4:00 15 февраля до окончания мероприятия.
