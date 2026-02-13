Ричмонд
В Алматы 19 автобусов изменят маршрут из-за марафона в выходной

В Алматы в воскресенье, 15 февраля, пройдет забег Winter run. По этой причине перекроют часть города, а 19 автобусных маршрутов изменят движение примерно до 12:00, до окончания мероприятия. Об этом сообщили в Транспортном холдинге Алматы.

Источник: Курсив

Напомним, для забега перекроют часть одной из самых оживленных улиц Алматы — проспекта аль-Фараби. Автобусы будут объезжать участок от пересечения проспекта с улицей Померанцева до его пересечения с улицей Гагарина.

Маршрут изменится в одном направлении у следующих городских автобусов:

№ 15 — в северном направлении: ул. Жарокова — ул. Утепова — ул. Розыбакиева — пр. Аль-Фараби, далее по схеме.

№ 30 — в северном направлении: ул. Жарокова — ул. Утепова — пр. Серкебаева, далее по схеме.

№ 31 — в северном направлении: ул. Жарокова — ул. Утепова — пр. Серкебаева, далее по схеме.

№ 38 — в западном направлении: пр. аль-Фараби — пр. Достык — ул. Сатпаева — ул. Жандосова — ул. Розыбакиева — пр. аль-Фараби, далее по схеме.

№ 45 — в южном направлении: пр. Достык — ул. Кажымукана — пр. Назарбаева, далее по схеме.

№ 62 — в западном направлении: пр. аль-Фараби — пр. Достык — пр. Абая, далее по схеме.

№ 63 — в южном направлении: пр. Назарбаева — ул. Сатпаева — ул. Жандосова — ул. Розыбакиева — пр. аль-Фараби, далее по схеме.

№ 64 — в западном направлении: ул. Жарокова — ул. Утепова — пр. Серкебаева — ул. Левитана, далее по схеме.

№ 67 — в северном направлении: ул. Жарокова — ул. Утепова — ул. Розыбакиева — пр. Аль-Фараби, далее по схеме.

№ 77 — в северном направлении: ул. Жарокова — ул. Утепова — ул. Розыбакиева, далее по схеме.

№ 86 — в южном направлении: пр. Назарбаева — ул. Сатпаева — ул. Жандосова — ул. Розыбакиева — пр. аль-Фараби, далее по схеме.

№ 101 — в северном направлении: ул. Жарокова — ул. Утепова — ул. Розыбакиева, далее по схеме.

№ 116 — в северном направлении: пр. аль-Фараби — ул. Жарокова — ул. Утепова — пр. Гагарина, далее по схеме.

№ 127 — в южном направлении: пр. Назарбаева — ул. Сатпаева — ул. Жандосова — ул. Жарокова, далее по схеме.

№ 211 — в южном направлении: пр. Сейфуллина — ул. Тимирязева — ул. Розыбакиева — пр. аль-Фараби, далее по схеме.

В обратном направлении данные маршруты пойдут без изменений.

№ 32 — в южном направлении: ул. Навои — пр. аль-Фараби — ул. Мустафина, с переносом конечной остановки к «мкр. Орбита-2». В обратном направлении: начало движения от конечной остановки «мкр. Орбита-2» — ул. Мустафина, далее по схеме.

№ 34 — в южном направлении: ул. Мустафина — разворот перед кольцевой развязкой пр. Аль-Фараби, с переносом конечной остановки к «мкр. Орбита-2». В обратном направлении: начало движения от конечной остановки «мкр. Орбита-2» — ул. Мустафина, далее по схеме.

№ 103 — в южном направлении: ул. Мустафина — разворот перед кольцевой развязкой пр. аль-Фараби, с переносом конечной остановки к «мкр. Орбита-2». В обратном направлении: начало движения от конечной остановки «мкр. Орбита-2» — ул. Мустафина, далее по схеме.

№ 135 — в южном направлении: ул. Навои — пр. аль-Фараби — ул. Мустафина, с переносом конечной остановки к «мкр. Орбита-2». В обратном направлении: начало движения от конечной остановки «мкр. Орбита-2» — ул. Мустафина, далее по схеме.

Изменения будут действовать с 4:00 15 февраля до окончания мероприятия.

Ранее «Курсив» писал, какие виды спорта в Казахстане самые популярные. Бега среди них пока нет.