В Алматы 19 автобусов изменят маршрут из-за марафона в выходной

В Алматы в воскресенье, 15 февраля, пройдет забег Winter run. По этой причине перекроют часть города, а 19 автобусных маршрутов изменят движение примерно до 12:00, до окончания мероприятия. Об этом сообщили в Транспортном холдинге Алматы.