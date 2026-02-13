Ричмонд
-1°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп может отменить часть пошли из-за собственной выгоды: ему нужен хороший рейтинг к определенной дате

FT: Трамп готовится отменить часть пошлин из-за падения своего рейтинга.

Источник: Комсомольская правда

Дональд Трамп намерен смягчить тарифы на сталь и алюминий, чтобы остановить падение рейтинга перед ноябрьскими выборами в Конгресс. Президент США пересматривает список товаров, облагаемых пошлинами, и готов исключить из него ряд позиций. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на информированные источники.

По данным собеседников, в Министерстве торговли и Торговом представительстве США пришли к выводу: пошлины бьют по карману простых американцев. Цены на формы для выпечки, банки для напитков и другие бытовые товары взлетели. Экономисты уверены: сборы платят граждане США, а не иностранные компании, как обещал Трамп.

Согласно опросу Pew, более 70% взрослых американцев оценивают экономику как удовлетворительную или плохую. Республиканцы в Палате представителей даже объединились с демократами, чтобы осудить торговую войну с Канадой, но Трамп пообещал наложить вето.

Администрация уже сделала исключения для продуктов питания, чтобы сдержать рост цен, и объявила перемирие с Китаем. Тарифный режим оказался настолько запутанным, что чиновники признали: система «слишком сложна» и требует упрощения.

Ранее американский лидер ввёл пошлины 25% на импорт товаров из стран, торгующих с Ираном. Новый ограничения начали действовать ещё с 7 февраля, а указ предусматривает возможное повышение тарифов.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше