Трамп может отменить часть пошли из-за собственной выгоды: ему нужен хороший рейтинг к определенной дате

Дональд Трамп намерен смягчить тарифы на сталь и алюминий, чтобы остановить падение рейтинга перед ноябрьскими выборами в Конгресс. Президент США пересматривает список товаров, облагаемых пошлинами, и готов исключить из него ряд позиций. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на информированные источники.
По данным собеседников, в Министерстве торговли и Торговом представительстве США пришли к выводу: пошлины бьют по карману простых американцев. Цены на формы для выпечки, банки для напитков и другие бытовые товары взлетели. Экономисты уверены: сборы платят граждане США, а не иностранные компании, как обещал Трамп.
Согласно опросу Pew, более 70% взрослых американцев оценивают экономику как удовлетворительную или плохую. Республиканцы в Палате представителей даже объединились с демократами, чтобы осудить торговую войну с Канадой, но Трамп пообещал наложить вето.
Администрация уже сделала исключения для продуктов питания, чтобы сдержать рост цен, и объявила перемирие с Китаем. Тарифный режим оказался настолько запутанным, что чиновники признали: система «слишком сложна» и требует упрощения.
Ранее американский лидер ввёл пошлины 25% на импорт товаров из стран, торгующих с Ираном. Новый ограничения начали действовать ещё с 7 февраля, а указ предусматривает возможное повышение тарифов.