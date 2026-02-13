Трамп может отменить часть пошли из-за собственной выгоды: ему нужен хороший рейтинг к определенной дате

По данным собеседников, в Министерстве торговли и Торговом представительстве США пришли к выводу: пошлины бьют по карману простых американцев. Цены на формы для выпечки, банки для напитков и другие бытовые товары взлетели. Экономисты уверены: сборы платят граждане США, а не иностранные компании, как обещал Трамп.