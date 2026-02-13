Паровоз из «Гарри Поттера» могут снять с маршрута: что не так с «Хогвартс-экспресс»

Шотландский «Якобитский экспресс», использовавшийся как «Хогвартс-экспресс» в фильме о Гарри Поттере, оказался под угрозой снятия с маршрута из-за финансовых проблем и споров о безопасности. Об этом пишет газета The Scottish Sun.
Локомотивом ежегодно пользуются около 70 тысяч пассажиров, отправляясь в портовый город Маллайг из Форт-Уильяма, а по пути проезжая виадук Гленфиннан. Однако компания West Coast Railways (WCR), которая продает билеты на этот маршрут, сообщила, что еще не утвердила официальное расписание на этот год.
Коммерческий директор WCR Джеймс Шаттлворт заявил, что на данный момент компания еще не приняла никаких решений. «Прошлый год был для нас не самым лучшим, и мы рассматриваем все варианты», — отметил он.
Проблемы начались в декабре 2023 года, когда WCR проиграла иск по вопросам безопасности дверей. Тогда суд потребовал установить центральные замки на дверях вагонов. В компании сообщили, что это обойдется в 7 млн фунтов стерлингов (около 736 млн рублей). Такая сумма значительно превышает годовую прибыль компании и может привести к экономическим потерям.
«Якобитский экспресс» ежегодно приносит шотландской экономике около 19,3 млн фунтов стерлингов (более 2 млрд рублей), что включает доходы от продажи билетов на 101 429 пассажирских перевозок. В случае закрытия этого поезда пострадают не только WCR, но и местные рестораны, а также туристический бизнес в Форт-Уильяме и Маллайге.
Напомним, через 10 лет после завершения цикла фильмов про Гарри Поттера стало известно, что компания HBO запланировала сериал по оригинальным книгам Джоан Роулинг.