Паровоз из «Гарри Поттера» могут снять с маршрута: что не так с «Хогвартс-экспресс»

Локомотивом ежегодно пользуются около 70 тысяч пассажиров, отправляясь в портовый город Маллайг из Форт-Уильяма, а по пути проезжая виадук Гленфиннан. Однако компания West Coast Railways (WCR), которая продает билеты на этот маршрут, сообщила, что еще не утвердила официальное расписание на этот год.