В Иркутской области почти 2 тысячи специалистов будут защищать леса от пожаров. Это 1 380 пожарных в станциях, 500 сотрудников авиаотделений и 30 летчиков-наблюдателей. Для региона разработан план по борьбе с огнем в тайге. В документе прописаны силы и средства, привлекаемые для тушения лесных пожаров, а также учтены ресурсы арендаторов, в том числе их техника. Об этом КП-Иркутск сообщили в пресс-службе правительства Приангарья.
— В этом году в планах построить новые модульные здания Киренского и Качугского авиаотделений. Также численность сотрудников парашютно-десантной пожарной службы будет увеличена на 70 человек, — уточнил министр лесного комплекса Иркутской области Павел Кирдяпкин.
К пожароопасному сезону привлекут 640 единиц лесопожарной техники. Часть из них будет новой — шесть лесопатрульных УАЗов и одна пожарная машину. Еще закупят около полутора тысяч единиц лесопожарного оборудования и радиостанций.
