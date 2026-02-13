В Иркутской области почти 2 тысячи специалистов будут защищать леса от пожаров. Это 1 380 пожарных в станциях, 500 сотрудников авиаотделений и 30 летчиков-наблюдателей. Для региона разработан план по борьбе с огнем в тайге. В документе прописаны силы и средства, привлекаемые для тушения лесных пожаров, а также учтены ресурсы арендаторов, в том числе их техника. Об этом КП-Иркутск сообщили в пресс-службе правительства Приангарья.